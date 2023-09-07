Подросток в Москве попал в реанимацию после катания на качелях

0:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Москве 13-летний мальчик оказался в реанимации после того, как покатался на качелях во время прогулки, пишет РЕН ТВ.

Фото: "Скорая Медицинская Помощь, Москва - Ambulance, Moscow 44" by mos.ru. Юлия Иванко is licensed under CC BY 4.0.

ЧП с подростком случилось в районе Марфино, где гуляли два мальчика, один из которых сильно раскачивал своего друга на качелях. Пострадавший не смог удержаться на сиденье и в размаху упал на землю. Позже его увезли в больницу на скорой.

Сейчас травмированному мальчику колют обезболивающие препараты, врачи признают, что состояние пострадавшего тяжёлое.

У подростка повреждена бедренная кость, в скором времени ему предстоят две операции.

В полиции проверяют обстоятельства произошедшего.

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