В Москве 13-летний мальчик оказался в реанимации после того, как покатался на качелях во время прогулки, пишет РЕН ТВ.
ЧП с подростком случилось в районе Марфино, где гуляли два мальчика, один из которых сильно раскачивал своего друга на качелях. Пострадавший не смог удержаться на сиденье и в размаху упал на землю. Позже его увезли в больницу на скорой.
Сейчас травмированному мальчику колют обезболивающие препараты, врачи признают, что состояние пострадавшего тяжёлое.
У подростка повреждена бедренная кость, в скором времени ему предстоят две операции.
В полиции проверяют обстоятельства произошедшего.
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