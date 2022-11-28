В ХМАО железная труба упала на шестилетнюю девочку на детской площадке

В Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа шестилетняя девочка получила травму, играя на детской площадке.

Мама ребёнка сообщила в социальных сетях, что, когда девочка каталась на качелях, на неё упала тяжёлая металлическая труба. Родительница написала жалобу на имя мэра города Эльвиры Бугай.

Ранее сообщалось, что в Москве 10-летний ученик принёс в школу петарду и лишился пальца.



"При раскачивании качели сорвалась труба и упала на неё. В тот же день обратились в травмпункт, там зафиксировали ушибы мягких тканей. Помимо этого, дочь и я получили психологическую травму", — цитирует письмо матери muksun.fm.

Женщина отметила, что обращалась "во все инстанции", однако ей везде отказали в помощи. Мама девочки считает, что железная конструкция упала, так как не была зафиксирована.

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