В Борисоглебске Воронежской области свадьба завершилась массовой дракой на дороге. Эту информацию подтвердили в УМВД по региону.
Как сообщает местное издание "МОЁ!", ссылаясь на правоохранителей, драку на проезжей части зафиксировал видеорегистратор. Отмечается, что инцидент произошёл во вторник, 5 сентября.
Судя по видеозаписи, люди в праздничных нарядах начали ссориться ещё на тротуаре, а затем переместились на дорогу. Потасовка создала препятствия для движения автомобилей. Причина конфликта пока не уточняется.
По предварительным данным, после массовой драки жители Воронежской области не обращались за помощью медиков.
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