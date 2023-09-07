Свадьба в Воронежской области закончилась массовой дракой гостей на дороге

0:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Борисоглебске Воронежской области свадьба завершилась массовой дракой на дороге. Эту информацию подтвердили в УМВД по региону.

Фото: openverse.org

Как сообщает местное издание "МОЁ!", ссылаясь на правоохранителей, драку на проезжей части зафиксировал видеорегистратор. Отмечается, что инцидент произошёл во вторник, 5 сентября.

Судя по видеозаписи, люди в праздничных нарядах начали ссориться ещё на тротуаре, а затем переместились на дорогу. Потасовка создала препятствия для движения автомобилей. Причина конфликта пока не уточняется.

По предварительным данным, после массовой драки жители Воронежской области не обращались за помощью медиков.

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