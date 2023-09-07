Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые из РФ разработали метод диагностики хронических болезней почек без биопсии
Губернатор Голубев: в районе падения дрона в Ростове-на-Дону введён режим ЧС
Блинкен: США впервые передают Украине активы российских олигархов
Российский завод разработали дизельный мотор мощностью 550 лошадиных сил
Политолог Брутер объяснил, зачем Чехии вмешиваться в выборы на Украине: убрать нельзя оставить
Свергнутому президенту Габона разрешили покинуть страну
Биткоин негативно реагирует на укрепление доллара США
Блинкен в Киеве заявил, что Путин не должен пережить Украину
Член СПЧ Ахмедова: Предателю Кузьминову эти деньги надо ещё как-то потратить

Свадьба в Воронежской области закончилась массовой дракой гостей на дороге

0:51
Происшествия

В Борисоглебске Воронежской области свадьба завершилась массовой дракой на дороге. Эту информацию подтвердили в УМВД по региону.

Свадьба в Воронежской области закончилась массовой дракой гостей на дороге
Фото: openverse.org

Как сообщает местное издание "МОЁ!", ссылаясь на правоохранителей, драку на проезжей части зафиксировал видеорегистратор. Отмечается, что инцидент произошёл во вторник, 5 сентября.

Судя по видеозаписи, люди в праздничных нарядах начали ссориться ещё на тротуаре, а затем переместились на дорогу. Потасовка создала препятствия для движения автомобилей. Причина конфликта пока не уточняется.

По предварительным данным, после массовой драки жители Воронежской области не обращались за помощью медиков.

Ранее в Подмосковье школьница решила тайно выйти замуж, чтобы не идти в одиннадцатый класс.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Стало известно о новой работе генерала Суровикина

Бывший командующий Объединённой группировкой ВС РФ на Украине генерал Сергей Суровикин заступает на новую работу.

Генерал Заварзин заявил, что Суровикин заступает на новую "неплохую" работу
ТАСС: утром 6 сентября в Киеве прогремело не менее пяти взрывов
Звуки взрывов разбудили киевлян 6 сентября: подробности атаки
Вдова Юрия Шатунова не смогла сдержать слез на открытии памятника артисту
Сработала система ПВО. В Ростове-на-Дону прогремел взрыв около штаба ЮВО
Новая встреча между Белградом и Приштиной назначена на 14 сентября Михаил Плисюк Предпенсионеры: ярлык "Активный возраст" как издевательство Сергей Лебедев Грант Шэппс: скандальный авантюрист в британском оборонном ведомстве Александр Артамонов
В Минобороны рассказали, что произошло в районе Работино
Феномен Шатунова впервые раскрыт после смерти певца
Говорили исключительно по-русски: украинка пожаловалась на "издевательства" в Израиле
Говорили исключительно по-русски: украинка пожаловалась на "издевательства" в Израиле
Последние материалы
Свадьба в Воронежской области закончилась массовой дракой гостей на дороге
Биткоин негативно реагирует на укрепление доллара США
Блинкен в Киеве заявил, что Путин не должен пережить Украину
Член СПЧ Ахмедова: Предателю Кузьминову эти деньги надо ещё как-то потратить
Al-Watan Syria: в Сочи Путин заставил Эрдогана заплатить за поддержку Украины
Умерла девочка из Екатеринбурга, которая заразилась ротавирусом после купания в Чёрном море
Герой РФ Сайфуллин: ВСУ развозят пополнения и погибших разными маршрутами
Врач Крулев: боль в ногах безошибочно укажет на поражение сосудов
Минспорт РФ: более 100 спортсменов из России сменили гражданство
Обвиняемый в убийстве школьницы в Каменске-Уральском велосипедист сознался, но в другом преступлении
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников