В подмосковном Красногорске школьница решила, что 11-й класс ей заканчивать необязательно, а вместо этого будет лучше выйти замуж, причём тайно и совершенно неожиданно для родственников.
Как пишет Telegram-канал Shot, 16-летняя девушка, которая только пошла в 11 класс, просто исчезла. Утром она как обычно отправилась в школу, взяв рюкзак и надев форму, однако до учебного заведения она так и не дошла.
Позднее она позвонила матери, сообщив, что собирается замуж за молодого человека по имени Сергей. Девочка рассказала, что её жених снял квартиру, в которой они сейчас находятся, и они планируют свадьбу.
Выяснилось, что школьница ещё взяла из дома кое-какую одежду, планшет, ноутбук и немного наличных денег.
Сейчас полиция ведёт розыск пропавшей школьницы и её жениха. Родители, которых характеризуют как благополучную семью, рассказали, что дочь была домоседкой, мало гуляла с друзьями, предпочитая общению с ровесниками игры на компьютере и рисование.
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