Школьница из Красногорска решила тайком выйти замуж вместо того, чтобы заканчивать 11 класс

1:09 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В подмосковном Красногорске школьница решила, что 11-й класс ей заканчивать необязательно, а вместо этого будет лучше выйти замуж, причём тайно и совершенно неожиданно для родственников.

Фото: openverse.org

Как пишет Telegram-канал Shot, 16-летняя девушка, которая только пошла в 11 класс, просто исчезла. Утром она как обычно отправилась в школу, взяв рюкзак и надев форму, однако до учебного заведения она так и не дошла.

Позднее она позвонила матери, сообщив, что собирается замуж за молодого человека по имени Сергей. Девочка рассказала, что её жених снял квартиру, в которой они сейчас находятся, и они планируют свадьбу.

Выяснилось, что школьница ещё взяла из дома кое-какую одежду, планшет, ноутбук и немного наличных денег.

Сейчас полиция ведёт розыск пропавшей школьницы и её жениха. Родители, которых характеризуют как благополучную семью, рассказали, что дочь была домоседкой, мало гуляла с друзьями, предпочитая общению с ровесниками игры на компьютере и рисование.

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