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Мать бойца СВО, в которого стреляли в Батайске, заявила об ухудшении его состояния

1:04
Происшествия

Мать участника специальной военной операции (СВО), который серьёзно пострадал во время конфликта у кафе в Батайске, сообщила об ухудшении состояния сына.

Мать бойца СВО, в которого стреляли в Батайске, заявила об ухудшении его состояния
Фото: openverse.org

По словам женщины, сегодня боец СВО принимает обезболивающие препараты. Она добавила, что у него загустела кровь. Мужчина пожаловался матери на сильную головную боль. Медики опасаются, что у пострадавшего может начаться сепсис.

"Да, у Вячеслава ухудшилось состояние… Он себя очень плохо чувствует сегодня", — подчеркнула женщина в беседе с РИА Новости.

При этом участник СВО остаётся в сознании, с ним уже работают сотрудники Следкома, занимающиеся расследованием уголовного дела.

Ранее в Батайске Ростовской области рядом с кафе произошёл конфликт, во время которого российского военного избили и ранили из травматического оружия. Установлено, что в мужчину стреляли 12 раз. В понедельник, 4 сентября, ему провели операцию.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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