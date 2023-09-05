Мать участника специальной военной операции (СВО), который серьёзно пострадал во время конфликта у кафе в Батайске, сообщила об ухудшении состояния сына.
По словам женщины, сегодня боец СВО принимает обезболивающие препараты. Она добавила, что у него загустела кровь. Мужчина пожаловался матери на сильную головную боль. Медики опасаются, что у пострадавшего может начаться сепсис.
"Да, у Вячеслава ухудшилось состояние… Он себя очень плохо чувствует сегодня", — подчеркнула женщина в беседе с РИА Новости.
При этом участник СВО остаётся в сознании, с ним уже работают сотрудники Следкома, занимающиеся расследованием уголовного дела.
Ранее в Батайске Ростовской области рядом с кафе произошёл конфликт, во время которого российского военного избили и ранили из травматического оружия. Установлено, что в мужчину стреляли 12 раз. В понедельник, 4 сентября, ему провели операцию.
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