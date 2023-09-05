Житель Москвы сделал себе харакири, чтобы его не отправили в рехаб

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Житель Москвы устроил шоу в полицейском участке. Мужчина, чтобы его не отправили в рехаб, сделал себе харакири. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Фото: https://dorogi.by/

По данным издания, 46-летний Максим был задержан за нарушение ограничений, связанных с административным надзором. Ранее мужчину судили за угон и кражу, и он должен был отмечаться в участке.

В отделе выяснилось, что после выхода из колонии москвич стал злоупотреблять запрещёнными веществами. В полиции решили помочь человеку избавиться от зависимости и сообщили, что из отдела его повезут в реабилитационный центр для прохождения лечения.

Однако с таким поворотом дела наркоман был категорически не согласен. Он достал перочинный нож из трусов и ударил себя в живот. Мужчину увезли в больницу на "скорой".

В отношении капитана полиции проводится служебная проверка.

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