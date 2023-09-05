Полиция и волонтёры отряда "Прорыв" в Екатеринбурге уже сутки разыскивают 16-летнюю Полину Хужахметову. Школьница пропала 4 сентября. О её судьбе с тех пор ничего не известно. Об этом сообщает портал Е.1.
Отмечается, что на момент исчезновения девочка была одета в штаны тёмного цвета, серую кофту с длинным рукавом, чёрную кожаную куртку и белые кроссовки. У неё темно-коричневые волосы ниже плеч.
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