В Екатеринбурге пропала 16-летняя школьница с тёмными волосами: ищут уже сутки

0:32 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Полиция и волонтёры отряда "Прорыв" в Екатеринбурге уже сутки разыскивают 16-летнюю Полину Хужахметову. Школьница пропала 4 сентября. О её судьбе с тех пор ничего не известно. Об этом сообщает портал Е.1.

Фото: facebook.com

Отмечается, что на момент исчезновения девочка была одета в штаны тёмного цвета, серую кофту с длинным рукавом, чёрную кожаную куртку и белые кроссовки. У неё темно-коричневые волосы ниже плеч.

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