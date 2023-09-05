Сирила Гана обокрали в Париже во время боя против Сергея Спивака

1:04 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Пока Сирил Ган соревновался с Сергеем Спиваком на арене Accor в Париже, злоумышленники проникли в дом французского бойца-тяжеловеса и украли вещи на сумму более 150 000 евро. Полиция обнаружила следы взлома входной двери и подтвердила кражу. Среди украденных вещей были часы Rolex и ювелирные изделия.

Фото: Личный Инстаграмм-аккаунт Сирил Гана

Есть предположение, что преступники, возможно, располагали закрытой информацией о расписании Гана, что дает основания предполагать причастность кого-то из ближайшего окружения бойца. Взлом произошел в минувшие выходные во время UFC Fight Night 226 в Париже, где Сирил Ган защитил свое второе место в рейтинге UFC в супертяжелом весе, одержав победу техническим нокаутом во втором раунде над молдавским бойцом Сергеем Спиваком. Эта победа помогла Гану восстановить обороты в своей карьере после поражения в предыдущем титульном матче от Джона Джонса ранее в этом году.

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