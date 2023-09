В Петербурге осудили шестерых членов этнической ОПГ за похищение и пытки их соотечественников

Your browser does not support the audio element.

Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор шестерым иностранцам, входившим в состав этнической организованной преступной группировки. Пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по региону сообщила, что сотрудники правоохранительных органов признали всех шестерых лиц виновными в их участии в преступной группе.

Фото: "Handcuffs with black background" by JobsForFelonsHub is licensed under CC BY 2.0.