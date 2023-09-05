В Петербурге осудили шестерых членов этнической ОПГ за похищение и пытки их соотечественников

1:14 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор шестерым иностранцам, входившим в состав этнической организованной преступной группировки. Пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по региону сообщила, что сотрудники правоохранительных органов признали всех шестерых лиц виновными в их участии в преступной группе.

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Суд установил, что в 2020 году эти лица были причастны к похищению своих соотечественников. Каждый из шести правонарушителей был приговорен к лишению свободы на срок от двух до пяти лет с отбыванием в колонии строгого режима. Один из задержанных был освобожден в связи с длительным сроком содержания под стражей.

В дополнение к обвинениям в похищении иностранцы были также признаны виновными в вымогательстве на сумму более 3 миллионов рублей.

По данным РИА Новости, обвиняемые были задержаны в 2021 году. Расследование показало, что граждане Китая похитили своих соотечественников, которые учились в университетах города, а затем подвергли их физическому насилию под предлогом погашения фиктивного долга.

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Этнические преступные группировки