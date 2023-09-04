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Под Владимиром задержали мужчину, сбившего полицейского и убежавшего в места ДТП

1:16
Происшествия

Водитель, сбивший инспектора ГИБДД во Владимирской области и скрывшийся с места ДТП, задержан. Следственное управление Следственного комитета России (СК РФ) по региону подтвердило факт задержания в своем заявлении.

Под Владимиром задержали мужчину, сбившего полицейского и убежавшего в места ДТП
Фото: МВД РФ

Инцидент произошел в Ковровском районе Владимирской области вечером 3 сентября, когда водитель автомобиля ГАЗ не остановился по требованию сотрудников ГИБДД. Вместо этого водитель попытался избежать поимки. Во время преследования водитель сбил инспектора патрульной службы, после чего скрылся с места происшествия.

После аварии раненый сотрудник полиции был доставлен в медицинское учреждение для лечения. Впоследствии 39-летний водитель, житель Коврова, был задержан по подозрению в совершении преступления. Продолжается расследование, включая обыск по месту жительства подозреваемого, и решается вопрос об избрании меры пресечения.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается применения насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти.

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Во Владимирской области силовики задержали 2 мужчин при передаче взятки сотруднику полиции
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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