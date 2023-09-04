На Урале пенсионерку, выбросившую в пьяном виде 3-летнего правнука в окно, отправили лечиться

1:15 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В городе Кушва, расположенном в Свердловской области России, 70-летней женщине, которая выбросила своего трехлетнего правнука со второго этажа, предписано пройти принудительное лечение. Решение было принято региональным управлением Следственного комитета России (СКР) после установления того, что пожилая женщина страдала психическим расстройством, которое нарушало ее способность осознавать характер и социальные последствия своих действий.

Фото: openverse

По данным СКР, инцидент произошел вечером 15 октября 2022 года, когда женщина, находившаяся в тот момент в состоянии алкогольного опьянения, посадила маленького мальчика на подоконник балкона второго этажа и с силой столкнула его с него. Ребенок упал с высоты 4,9 метра и получил, помимо прочих травм, травму головы.

Сотрудники скорой медицинской помощи прибыли на место происшествия и доставили пострадавшего ребенка в центральную больницу Кушвы, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ссадины на лице, носу и груди. К счастью, на данный момент ребенок уже выписан из больницы.

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