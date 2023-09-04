В Ярославле умерла женщина, подозреваемая в убийстве 10-месячной дочери

Ярославские следователи запустили проверку по факту смерти женщины, которая подозревается в убийстве собственного десятимесячного ребёнка.

Фото: мвд.рф

По данным регионального СК, 35-летняя россиянка недавно пыталась совершить самоубийство, поэтому её решили поместить в медучреждение. В ведомстве отметили, что точные обстоятельства гибели женщины уточняются.

Предварительно, жительница Ярославля утопила дочь в одном из водоёмов. После инцидента оперативники завели уголовное дело против женщины.

Ранее стало известно, что в Ярославской области мужчина на фоне бытовой ссоры устроил взрыв, задействовав неизвестное устройство. В результате ЧП пострадали три человека, сейчас с ними работают медики.