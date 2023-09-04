Ярославские следователи запустили проверку по факту смерти женщины, которая подозревается в убийстве собственного десятимесячного ребёнка.
По данным регионального СК, 35-летняя россиянка недавно пыталась совершить самоубийство, поэтому её решили поместить в медучреждение. В ведомстве отметили, что точные обстоятельства гибели женщины уточняются.
Предварительно, жительница Ярославля утопила дочь в одном из водоёмов. После инцидента оперативники завели уголовное дело против женщины.
Ранее стало известно, что в Ярославской области мужчина на фоне бытовой ссоры устроил взрыв, задействовав неизвестное устройство. В результате ЧП пострадали три человека, сейчас с ними работают медики.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Умер актёр кино, театра и телевидения Юрий Потапенко.