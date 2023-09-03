В доме под Ярославлем мужчина из-за бытового конфликта устроил взрыв

1:08 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Ярославской области трое человек пострадали в результате взрыва в частном доме, вызванного неизвестным взрывным устройством. Согласно информации от местного управления Министерства внутренних дел, инцидент произошел вечером в деревне Никульское в Большесельском районе.

Фото: openverse

"Установлено, что в ходе бытового конфликта мужчина привел в действие неустановленное устройство и скрылся с места происшествия", — сообщили в правоохранительных органах.

В результате взрыва пострадали трое человек — двое мужчин и одна женщина. Все они были доставлены в больницу. Подозреваемого, родившегося в 1975 году, полицейские задержали сразу после происшествия.

Органы Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство, совершенного общеопасным способом, согласно статьям 30 (Покушение на убийство) и 105 (Убийство) Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведомство также отметило, что обвинение будет предъявлено задержанному в ближайшее время.

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