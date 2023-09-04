В Тольятти тело умершего мужчины год пролежало в морге, пока его искали родные

В морге Тольятти почти год пролежало тело умершего мужчины. Всё это время его искали родственники, которым просто забыли сказать, что их близкий скончался. После этого в морге обнаружили ещё около десяти "потерявшихся" трупов, сообщает Telegram-канал "База".

Фото: мвд.рф

Издание пишет, что мужчина перестал выходить на связь с родными в конце прошлого лета, но так как он был довольно скрытным человеком, никто в семье этому особо не удивился.

Тревогу забила его дочь, живущая в Москве, которая заметила, что начали копиться долги за коммуналку. Полиция начала розыск пропавшего, но поиски не дали результата.

Недавно следователи сообщили дочери, что её отец нашёлся. Выяснилось, что он скончался ещё в августе прошлого года, а 1 сентября поступил в тольяттинский городской морг Тольятти. Личность мужчины медики установили уже тогда, выписав и официальную справку о смерти.

Но документов при умершем не было, поэтому медики решили просто не уведомлять семью о кончине близкого.

Наряду с телом мужчины в морге обнаружилось ещё около десяти "ничейных" трупов, которые неизвестно сколько там пролежали, пишет "База".

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