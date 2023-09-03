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В Оренбургской области нашли тела двух человек в уличном туалете местного жителя

Происшествия

В Оренбургской области на участке у местного жителя были найдены тела двух человек. О расследовании предполагаемого убийства сообщили в региональном Следственном комитете.

В Оренбургской области нашли тела двух человек в уличном туалете местного жителя
Фото: СК РФ по Московской области

По информации следователей, правоохранители нагрянули в дом к 42-летнему мужчине из посёлка под Соль-Илецком в ходе поисков его без вести пропавшего 37-летнего знакомого.

Хозяин участка, увидев сотрудников полиции, скрылся в доме и совершил самоубийство. Он скончался на месте.

Полицейские во время осмотра заинтересовались уличным туалетом. С помощью строительной техники были демонтированы бетонные перекрытия хозяйственной постройки, в выгребной яме обнаружили трупы двух местных жителей 48 и 37 лет, в том числе без вести пропавшего, рассказали в СК.

Подробности происшествия выясняются.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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