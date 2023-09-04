Прокуратура: в Красноярске пенсионер ранил собутыльника из стреляющей авторучки

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Красноярском крае пьяные посиделки закончились весьма необычным огнестрельным ранением. Так, пенсионер ранил в оппонента из стреляющей авторучки, сообщили в прокуратуре региона.

Фото: CreativeCommons

Известно, что компания выпивала во дворе 60-летнего хозяина частного дома. Один из собутыльников отказался уходить, и хозяин пригрозил расправой. В ходе конфликта пенсионер достал стреляющую авторучку и нанёс оппоненту ранение на расстоянии около метра.

"Шестидесятилетний пенсионер из Мотыгинского района предстанет перед судом за прекращение пьяного конфликта с помощью стреляющей авторучки", -сообщили в прокуратуре.

Медики достали из ноги пострадавшего осколок пули калибра 5,6 миллиметров.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.