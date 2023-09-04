В Камчатском крае мачеха истязала пасынка за плохую успеваемость, сообщили в региональной прокуратуре.
Согласно информации, 31-летняя женщина избивала 13-летнего подростка. Издевательства начались ещё в октябре 2020 года.
"Будучи недовольной успеваемостью и поведением несовершеннолетнего под видом мер образовательного и воспитательного характера систематически наносила ему побои, причиняя ребёнку физическую боль и психические страдания", — сообщили в прокуратуре.
Женщине грозит от трёх до семи лет колонии по статье "Истязание". Прокуроры уже вынесли обвинительное заключение, дальнейшую её судьбу будет решать суд.
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