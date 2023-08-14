Бивший свою дочь в прямом эфире блогер Серов будет осуждён в Ивановской области

1:14 Your browser does not support the audio element. Общество

Власти Ивановской области завершили расследование уголовного дела в отношении блогера Дмитрия Серова, который напал на свою дочь во время прямой интернет-трансляции. Подробности сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Фото: ya.ru

Серову предъявлены обвинения в истязании несовершеннолетнего и пренебрежении родительскими обязанностями. Окончательное обвинительное заключение по уголовному делу в ближайшее время будет направлено в суд для всестороннего рассмотрения.

Согласно выводам следствия, 26 сентября 2021 года Серов участвовал в прямом эфире вместе со своей 9-летней дочерью. Во время трансляции он ударил девочку, после чего она в слезах попыталась уйти из комнаты, но блогер ей не разрешил. Несмотря на то, что Серов находился в состоянии алкогольного опьянения, он продолжил трансляцию и нецензурно выражался в присутствии ребенка. Сейчас жертва проживает со своей матерью, которая развелась со стримером из-за случаев жестокого обращения.

Ранее мы сообщали, что блогер Фёдор Белогай опроверг своё звание альфонса.

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