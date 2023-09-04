Голубев: под Ростовом возбудили уголовное дело по инциденту с участников СВО

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В городе Батайске в Ростовской области правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту вреда здоровью участнику специальной военной операции, сообщил глава региона Василий Голубев. Россиянина расстреляли из травматического оружия.

Фото: мвд.рф

Уголовное дело будет находиться на губернаторском контроле, заявил Голубев.

"По произошедшему сегодня ночью в Батайске инциденту с участником СВО. Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. Буду внимательно следить за расследованием", — сообщил губернатор.

Инцидент произошёл в ночь на 3 сентября в одном из кафе Батайска. В ходе конфликта один из посетителей ударил участника СВО и выпустил в него около 12 пуль из травматического оружия, а потом сбежал.

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