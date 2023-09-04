В городе Батайске в Ростовской области правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту вреда здоровью участнику специальной военной операции, сообщил глава региона Василий Голубев. Россиянина расстреляли из травматического оружия.
Уголовное дело будет находиться на губернаторском контроле, заявил Голубев.
"По произошедшему сегодня ночью в Батайске инциденту с участником СВО. Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. Буду внимательно следить за расследованием", — сообщил губернатор.
Инцидент произошёл в ночь на 3 сентября в одном из кафе Батайска. В ходе конфликта один из посетителей ударил участника СВО и выпустил в него около 12 пуль из травматического оружия, а потом сбежал.
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