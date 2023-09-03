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Под Ростовом толпа избила и расстреляла из пистолета участника СВО

1:14
Происшествия

В Батайске Ростовской области в ходе конфликта неизвестные избили толпой и расстреляли из травматического пистолета недавно вернувшегося с Украины военного. Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости".

Под Ростовом толпа избила и расстреляла из пистолета участника СВО
Фото: мвд.рф

По словам близких Вячеслава К, он несколько раз был в командировках в Африке, а также служил в зоне боевых действий на Украине, куда планировал в ближайшее время отправиться снова.

Однако несколько дней назад во время прогулки с девушкой в парке у него произошёл словесный конфликт около кафе с незнакомым мужчиной. Через некоторое время из кафе выбежала толпа (от 10 до 20 человек) и избила пострадавшего.

При этом мужчина, с которым у Вячеслава начался конфликт, достал травматический пистолет и выпустил в него около 12 пуль. Одна из них попала в голову.

Близкие бойца утверждают, что во время избиения в его адрес звучали оскорбления по национальному признаку, так как он русский, и из-за его участия в СВО.

Военный сейчас проходит лечение, а семья пытается привлечь к случившемуся внимание, чтобы виновные понесли наказание, пишет издание.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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