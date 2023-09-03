Жителя Химок убили во время прогулки за то, что он сделал замечание за нецензурную брань

В подмосковных Химках убили местного жителя за то, что он сделал замечание хулигану.

Фото: wikimedia.org

Как пишет Telegram-канал Shot, 44-летний житель Химок совершал со своей женой прогулку по парку 2 сентября у улицы Лесной. Мужчина обратил внимание на распивающего алкогольные напитки и матерящегося гражданина, и сделал последнему замечание относительно его поведения.

Ответ был непредсказуемым и жутким: неадекватный нарушитель общественного спокойствия вытащил нож и набросился с ним на мужчину.

"Последний удар был такой силы, что нож сломался и лезвие осталось в теле", — говорится в сообщении.

Свидетельницей происходящего стала супруга жертвы, которая начала кричать. Прохожие вызвали полицию, убийца был задержан. Им оказался приезжий из Краснодарского края, уже имеющий судимость за кражу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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