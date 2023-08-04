Избитый в Химках баскетболист Шабалкин о конфликте с подрядчиком: "Не ожидал нападения"

0:56 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Баскетболист Никита Шабалкин, избитый сотрудником строительной организации, рассказал о причинах конфликта.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

По словам спортсмена, в день нападения он приехал на собственный строительный объект, где подрядчик должен был отчитаться о результатах проделанных работ. Однако то, что увидел Шабалкин, не соответствовало согласованным планам. Баскетболист начал высказывать претензии, но подрядчик не стал слушать заказчика.

"Вместо того, чтобы выслушать, набросился на меня, я не ожидал нападения", — сказал Шабалкин в интервью Телеканалу "360".

Он добавил, что очевидцы остановили подрядчика. Однако вскоре мужчина снова набросился на спортсмена, ему помогали и другие рабочие. Шабалкин потерял сознание, после чего его доставили в больницу.

Как пояснил баскетболист, наказанием виновных занимаются правоохранители.