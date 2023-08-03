Женщины избили спасателя в Ростовской области за то, что тот отказался покатать их на лодке

1:02 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Нетрезвые женщины жестоко избили спасателя за то, что он не захотел катать их на лодке. Инцидент произошёл в городе Волгодонске Ростовской области, сообщает Telegram-канал "Подъем".

Фото: facebook.com

Очевидцы рассказали, что напавшие на спасателя дамы находились в состоянии алкогольного опьянения. Они пристали к спасателю на пляже, умоляя покатать их на лодке, однако тот не внял их просьбам.

В итоге разозлённые женщины накинулись на спасателя с палкой, попутно бросая в него камни. Другие присутствовавшие на пляже отдыхающие пытались утихомирить дам, но у них ничего не вышло.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону, агрессоршам было 21 и 22 года, они сначала оскорбляли спасателя, а потом принялись бить его палкой.

Пострадавший, получивший сотрясение мозга, — 55-летний спасатель первого класса, обладатель знака губернатора "Лучший спасатель Ростовской области".

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