В Ростове с 1 августа на складе Ozon будут работать осуждённые

В рамках интересной инициативы по трудоустройству ростовский "Озон" планирует принять на работу на свой склад около 100 человек, отбывающих наказание в местах лишения свободы.

Фото: wylsa. com/ozon-budet-prodavat-televizory-pod-sobstvennym-brendom/

Об этом сообщает donnews.ru со ссылкой на пресс-службу Управления Федеральной службы исполнения наказаний России (УФСИН) по Ростовской области.

С 1 августа ростовский склад "Озон" примет 15 осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии № 8 в посёлке Садковское Веселовского района.

В УФСИН по Ростовской области заявили, что со временем число осужденных, занятых на этих работах, планируется довести до 100 человек. Этот шаг, как отмечают власти, направлен на то, чтобы заключённые могли выполнять имеющиеся у них финансовые обязательства. Это бывает, когда, например, по приговорам судов они должны выплатить пострадавшим от их деяний сумму ущерба. Более подробная информация пока не сообщается.

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