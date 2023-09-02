Отец покончивших с собой близняшек из Омска допустил причастность их мужей к трагедии

1:09 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Отец близняшек из Омска, которые покончили с собой в один день, высказался о трагедии и назвал возможную причину самоубийства своих дочек.

Фото: мвд.рф

По его словам, у девушек были диагностированы психические расстройства. Одна из них страдала от биполярного расстройства, другая — от депрессии. Однако мужчина поделился, что близнецы могли решиться на самоубийство из-за мужей, поскольку незадолго до смерти отправили прощальные SMS-сообщения своим супругам.

"Нет, они не били моих девочек. Но, мне кажется, дело в них", — сказал отец погибших в беседе с ИА "Регнум".

При этом он добавил, что не замечал каких-либо изменений в поведении дочерей накануне их смерти. Как пояснил мужчина, у девушек были очень близкие отношения. Отец близняшек подчеркнул: когда одна из его дочерей чувствовала себя плохо, состояние ухудшалось и у второй девушки.

Официальные причины трагедии устанавливаются.

Ранее 28-летняя омичка попала в смертельное ДТП из-за того, что спешила к месту гибели своего супруга.