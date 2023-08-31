В Барнауле гимнастка упала во время выполнения трюка и получила перелом руки

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Барнаульском цирке гимнастка упала с ленты на арену. Пострадавшей оказалась 23-летняя артистка по имени Мария. Согласно опубликованным видеозаписям, после падения она потеряла сознание. Об этом сообщил telegram-канал Baza.

Фото: Anton Gyngazov/Russian Look

Марию экстренно доставили в больницу. Врачи диагностировали перелом руки у пострадавшей. Она находится в больнице, в сознании.

"Это был простой трюк, он делается без страховки. Мария запуталась ножкой и сорвалась", — рассказал РИА Новости администратор цирка.

На кадрах выступления видно, что во время выполнения трюков на высоте не менее трёх метров гимнастка потеряла равновесие. В результате падения она упала на спину.

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