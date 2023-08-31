В Башкирии мужчина случайно убил подругу, уронив её по пути в баню

1:13 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Башкирии был вынесен приговор мужчине, который случайно убил свою подругу, уронив её, когда они направлялись в баню. Информацию об этом предоставили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации (СК РФ) по региону.

Фото: мвд.рф

Трагическое событие произошло в марте 2023 года в Стерлитамаке. Во время встречи, на которой присутствовали двое мужчин и две женщины, распивали спиртные напитки. В ходе событий 52-летний мужчина предложил 40-летней подруге посетить баню вместе. Женщина согласилась, однако упомянула о боли в ноге. Подняв её на руки, мужчина неудачно уронил её, когда они шли в сторону бани. В результате женщина сильно ударилась головой о кирпичный порог.

Пострадавшую уложили спать. По прошествии времени мужчина заметил, что она не дышит. Экипаж скорой медицинской помощи, вызванный на место, подтвердил смерть женщины.

Обвиняемый признал свою вину. За причинение смерти по неосторожности ему назначен срок лишения свободы сроком на один год.

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