Огнеборцы ликвидировали лесной пожар в Геленджике

1:12 Your browser does not support the audio element. Происшествия

По информации губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, бригады пожарных успешно справились с тушением лесного пожара, который начался на склоне хребта Маркотх в Геленджике.

Фото: by Ervins Strauhmanis CC BY 2.0

"Полностью ликвидирован пожар на склоне Маркотха в Геленджике. Благодарен нашим пожарным, спасателям и добровольцам, которые участвовали в борьбе с огнем. Оценка масштаба ущерба для лесного фонда еще впереди, но уже сейчас понятно, что лес восстанавливаться будет долго. Это еще одно напоминание, что необходимо обязательно соблюдать правила противопожарной безопасности, особенно в лесу", — отмечено в официальном сообщении главы региона.

Алексей Богодистов, мэр Геленджика, добавил, что объявление о полной ликвидации возгорания было сделано в 11:00 по местному времени. Этот лесной пожар стал одним из наибольших в Краснодарском крае за последние пять лет, его масштабы сопоставимы с пожаром, который охватил территорию заповедника "Утриш" в 2020 году. Для Геленджика он стал крупнейшим лесным пожаром с 2015 года.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.