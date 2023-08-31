Силовики пресекли деятельность группы диверсантов, состоящей из сотрудников СБУ и военных

0:45 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Силовики разгромили группу украинских диверсантов, которая состояла из кадровых сотрудников СБУ, военнослужащих Главного управления разведки (ГУР) и Службы специальных операций минобороны Украины. Об этом сообщили в ФСБ 31 августа.

Фото: ФСБ России

По информации ведомства, украинская ДРГ пыталась прорваться на территорию России. В Невельском районе Брянской области в ходе боя задержаны пятеро и убиты двое украинских боевиков.

Они планировали теракты на объектах военной и энергетической инфраструктуры.

У каждого диверсанта с собой был "внушительный багаж различных средств поражения": автоматы, взрывные устройства, гранаты.

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