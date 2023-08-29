В Курской области диверсанты вбили палки в стрелочный перевод, ведущий к военному аэродрому

0:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Неизвестные вбили деревянные палки в стрелочный перевод, который ведёт к военному аэродрому в Курской области. Об этом происшествии сообщает Telegram-канал "База".

Фото: Andrey Zima/Global Look Press

По данным издания, обнаружилось, что перевод сломан, 28 августа. Две деревянные палки, которые были в него вбиты и усыпаны ветками, заметили сопровождавшие состав с двумя цистернами реактивного топлива для самолётов стрелки из военизированной охраны.

На место прибыли кинологи со служебными собаками, которые обследовали перевод. Взрывчатых веществ не нашли, палки убрали, поезд продолжил движение. Сейчас диверсантов ищет полиция.

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