Baza: режим "Ковёр" введен в московских аэропортах, задержано 40 рейсов

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В московских аэропортах "Шереметьево", "Внуково" и "Домодедово" объявлен режим "Ковёр", сообщают авторы Telegram-канала Baza.

Фото: Openverse

Это означает, что воздушным судам запрещён взлёт и посадка. К подобным мерам авиационные власти прибегают, когда в воздухе обнаруживается возможная угроза для гражданской авиации.

"Во "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" число задержанных рейсов превысило 40", — цитирует агентство РИА Новости сервис "Яндекс.Расписание".

Последний раз режим "Ковер" объявлялся при обнаружении беспилотников в Подмосковье.

Ранее в МИД России назвали "тупой ненавистью и злобой" новые атаки украинских дронов на территорию России и объяснили это "агонией" киевского режима.

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