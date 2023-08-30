Футбольные фанаты устроили массовую драку в Брянской области. Побоище, в котором участвовали десятки человек, произошло среди бела дня на улицах города Сельцо. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным издания, дрались фанаты команд "Сокол" и "Бежица". Сотрудников полиции также можно заметить на видео, однако на происходящее вокруг они особо не реагировали.
Представители команды "Сокол" уже принесли извинения всем жителям города, отметив, что "фанаты есть везде, у каждой команды, и иногда происходит так, что они дерутся".
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