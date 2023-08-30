Адвокат: сбившая детей в Москве Валерия Башкирова поклялась не садиться за руль

1:02 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Валерия Башкирова, которая в июле 2021 года насмерть сбила двоих детей в Москве, вышла из колонии и пообещала больше не садиться за руль автомобиля. Об этом сообщил адвокат 21-летней девушки Альберт Якубов.

Фото: openverse.org

По его словам, Валерия раскаялась в содеянном. Она неоднократно извинялась перед родителями мальчиков, которые погибли в результате аварии, уточнил адвокат. Как пояснил специалист, девушка освобождена из колонии по УДО.

"Она поклялась мне не садиться за руль", — подчеркнул Якубов в интервью сайту aif.ru.

Адвокат добавил, что семья Башкировой выплатила материальный ущерб родственникам погибших в ДТП детей.

Ранее сообщалось, что Валерия не превышала скорость во время движения на авто 16 июля 2021 года. Однако девушка не затормозила на пешеходном переходе. Именно это привело к трагедии.

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