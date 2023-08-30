Президент ММА Геленджика Михралиев рассказал о ночном тушении пожара

1:13 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Масштабный пожар, охвативший лесной массив в горах Геленджика, заставил волонтёров бороться с огнём всю ночь. Вертолёт Ми-8 не мог присоединиться к ликвидации огня. В связи с этим спасатели вместе с местными жителями приступили к ручному тушению пожара.

Фото: "Forest fire" by Ervins Strauhmanis is licensed under CC BY 2.0.

Президент ММА Геленджика Шагьямар Михралиев поделился, что он прибыл на место возгорания в пять вечера и пробыл там до трёх часов ночи, чтобы вернуться снова утром. Около 15 бойцов были привлечены к участию в тушении, поднимаясь в горы с водой, передаёт Телеканал "360".

"Это наш город. Мы должны его сохранять таким, какой он есть. Это наша прямая обязанность, как местных жителей", — подчеркнул Михралиев.

Природный пожар в Геленджике начался 29 августа. По предварительным данным, инициатором возгорания стал местный житель, который проводил работы по прокладке электрического кабеля. Огонь вспыхнул из-за искры, попавшей на сухую землю, и быстро распространился из-за сильного ветра. Полиция задержала подозреваемого.

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