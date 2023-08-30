Площадь лесного пожара в Геленджике выросла до 30 га

Значение площади пожара в Геленджике выросло вдвое и достигло 30 гектаров. Об этом было передано агентству ТАСС представителями пресс-службы МЧС России.
"Согласно самой свежей информации, площадь охваченной огнем территории составляет 30 гектаров", — проинформировали в пресс-службе.
Ведомство также подчеркнуло, что усилиями более чем 400 спасателей и 70 единиц техники, включая два вертолета с водоподбрасывающим оборудованием, пожар под контролем.
Однако усложняют тушение сильные порывистые ветры со скоростью до 30 м/с и сложный рельеф местности. Пожар не представляет угрозы для объектов инфраструктуры, и пострадавших людей нет. Ранее сообщалось о площади пожара в 15 гектаров.
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