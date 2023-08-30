Площадь лесного пожара в Геленджике достигла 15 гектаров

0:53 Your browser does not support the audio element. Происшествия

По последним данным телеграм-канала Минприроды Краснодарского края, площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась до 15 гектаров.

Фото: openverse

Информация также подтверждает, что ситуация на месте происшествия находится под контролем, и на месте находится достаточно сил и средств для ликвидации возгорания. Спасатели продолжают борьбу с огнем. Об этом сообщает М24.

Лесной пожар начался 29 августа в микрорайоне Куприянова Щель в Геленджике. Первые прибывшие на место пожарные подразделения выявили, что возгорание затронуло сухую растительность и перекинулось на лесной массив.

По оценкам МЧС, на данный момент нет опасности для населенных пунктов и объектов инфраструктуры от распространения лесного пожара в Геленджике.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

В Геленджике бушует лесной пожар на Маркотхском хребте