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Площадь лесного пожара в Геленджике достигла 15 гектаров

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Происшествия

По последним данным телеграм-канала Минприроды Краснодарского края, площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась до 15 гектаров.

Площадь лесного пожара в Геленджике достигла 15 гектаров
Фото: openverse

Информация также подтверждает, что ситуация на месте происшествия находится под контролем, и на месте находится достаточно сил и средств для ликвидации возгорания. Спасатели продолжают борьбу с огнем. Об этом сообщает М24.

Лесной пожар начался 29 августа в микрорайоне Куприянова Щель в Геленджике. Первые прибывшие на место пожарные подразделения выявили, что возгорание затронуло сухую растительность и перекинулось на лесной массив.

По оценкам МЧС, на данный момент нет опасности для населенных пунктов и объектов инфраструктуры от распространения лесного пожара в Геленджике.

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В Геленджике бушует лесной пожар на Маркотхском хребте
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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