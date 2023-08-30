В Индии экстремисты убили двух человек

1:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Не менее двух человек погибли, а семь получили ранения в результате нападений экстремистов в северо-восточном индийском штате Манипур.

Фото: Openverse

Как сообщает издание The Times of India, ссылаясь на информацию местной полиции, погибшие были членами отряда самообороны одной из деревень, расположенных на границе районов Бишнупур и Чурачандпур. Неизвестные нападавшие атаковали их, после чего скрылись. Власти рассматривают вероятность того, что за атаками могли стоять боевики экстремистских группировок "Народная армия освобождения" и другие организации. Их активизация может спровоцировать новую волну напряженности в Манипуре, которая продолжается с начала мая.

Напряженность возникла после того, как представители мигрантов из племени мейтей потребовали признания в штате своего статуса как "зарегистрированной касты". Этот статус предоставляет членам этой касты различные привилегии, включая льготы при трудоустройстве на государственные должности или на предприятия, а также при поступлении в высшие учебные заведения.

Требование мейтей вызвало протесты среди племени куки, которое составляет 56% населения штата. Они считают такой запрос нарушением их прав. В начале мая представители племени куки организовали "Марш племенной солидарности" в знак протеста против включения мейтей в статус "зарегистрированной касты". Этот марш стал началом массовых столкновений между двумя племенами, в результате которых погибли более 150 человек.

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