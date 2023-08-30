В Брянске пресекли попытку атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на телебашню с помощью двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
По словам главы Брянской области Александра Богомаза, средства противовоздушной обороны (ПВО) российской армии сбили дроны. Он добавил, что во время ЧП никто не пострадал. Эксперты не выявили никаких разрушений в областной столице.
"Возгорание на месте сбитых беспилотников ликвидировано", — отметил Богомаз в Telegram-канале.
Утром 30 августа в здании регионального Следкома на территории Брянска произошёл хлопок, из-за которого в помещениях выбило окна.
Кроме того, в Брянской области загорелось административное здание в результате падения обломков БПЛА.
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