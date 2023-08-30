В Брянске системы ПВО пресекли атаку двух беспилотников ВСУ на телебашню

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Брянске пресекли попытку атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на телебашню с помощью двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Фото: CreativeCommons

По словам главы Брянской области Александра Богомаза, средства противовоздушной обороны (ПВО) российской армии сбили дроны. Он добавил, что во время ЧП никто не пострадал. Эксперты не выявили никаких разрушений в областной столице.

"Возгорание на месте сбитых беспилотников ликвидировано", — отметил Богомаз в Telegram-канале.

Утром 30 августа в здании регионального Следкома на территории Брянска произошёл хлопок, из-за которого в помещениях выбило окна.

Кроме того, в Брянской области загорелось административное здание в результате падения обломков БПЛА.