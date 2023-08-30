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Власти Брянска: в здании Следственного комитета произошёл хлопок

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Происшествия

В здании регионального Следкома, расположенного на территории Брянска, раздался хлопок, следует из заявления представителей городской администрации.

Власти Брянска: в здании Следственного комитета произошёл хлопок
Фото: Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации

По данным ведомства, инцидент зафиксирован в 06:10 по улице Красноармейской. Отмечается, что обошлось без открытого горения, однако в здании выбило окна. Предварительно, никто не пострадал.

Информация о разрушениях в помещениях Следственного комитета по Брянской области уточняется.

Ранее брянский губернатор Александр Богомаз сообщил о возгорании в одном из административных зданий региона в результате падения обломков беспилотника. По его словам, повреждены крыша и остекление объекта.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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