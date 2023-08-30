В здании регионального Следкома, расположенного на территории Брянска, раздался хлопок, следует из заявления представителей городской администрации.
По данным ведомства, инцидент зафиксирован в 06:10 по улице Красноармейской. Отмечается, что обошлось без открытого горения, однако в здании выбило окна. Предварительно, никто не пострадал.
Информация о разрушениях в помещениях Следственного комитета по Брянской области уточняется.
Ранее брянский губернатор Александр Богомаз сообщил о возгорании в одном из административных зданий региона в результате падения обломков беспилотника. По его словам, повреждены крыша и остекление объекта.
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