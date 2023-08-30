Власти Брянска: в здании Следственного комитета произошёл хлопок

0:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В здании регионального Следкома, расположенного на территории Брянска, раздался хлопок, следует из заявления представителей городской администрации.

Фото: Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации

По данным ведомства, инцидент зафиксирован в 06:10 по улице Красноармейской. Отмечается, что обошлось без открытого горения, однако в здании выбило окна. Предварительно, никто не пострадал.

Информация о разрушениях в помещениях Следственного комитета по Брянской области уточняется.

Ранее брянский губернатор Александр Богомаз сообщил о возгорании в одном из административных зданий региона в результате падения обломков беспилотника. По его словам, повреждены крыша и остекление объекта.