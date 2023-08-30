В Приморье в результате ДТП погиб котенок амурского тигра

1:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Полиция Приморского края проводит расследование по случаю аварии, в которой пострадал маленький амурский тигренок. Об этом сообщает официальный пресс-релиз Управления Министерства внутренних дел по Приморскому краю.

Фото: openverse

По данным сообщения, ночью мужчина 1986 года рождения, управляя автомобилем Toyota Corona, на участке дороги между Киевкой и Лазо, столкнулся с хищником, который неожиданно выбежал на проезжую часть из лесного массива. Водитель покинул место происшествия, однако позднее сообщил о случившемся в полицию. К месту происшествия прибыли правоохранительные органы и представители службы охраны дикой природы.

Инцидент произошел ночью на незасвеченном участке грунтовой дороги. В настоящее время проводится проверка. В отношении водителя был составлен административный протокол по статье 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в случае ДТП).

Тело погибшего животного направлено на проведение медико-биологического исследования.

Амурский тигр является самым крупным подвидом тигров на планете. Он внесен в Красную книгу России и Международного союза охраны природы. В естественной среде обитания этот хищник преимущественно населяет территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономных областей, а также северные районы Китая и КНДР. На текущий момент количество амурских тигров в России составляет около 750 особей.

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