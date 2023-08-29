На территории Калуги задержали сторонника нацбатальона "Азов"*, который готовился к совершению террористического акта. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ РФ.
По данным ведомства, гражданин РФ, который хотел уехать на Украину и сражаться на стороне Киева, планировал осуществить теракт на объекте критической инфраструктуры, однако его удалось вовремя остановить.
Отмечается, что мужчина самостоятельно связался с украинским военизированным формированием, а затем стал готовиться к выполнению поставленной перед ним задачи.
Как пояснили в ФСБ, задержанный является жителем Калужской области. Установлено, что мужчина оборудовал тайник, где хранил элементы взрывчатки и средства связи для переписки со спецслужбами Украины. Гражданина РФ обвиняют в подготовке к государственной измене.
* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
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