ФСБ: сторонник "Азова"* готовил теракт на объекте критической инфраструктуры в Калуге

1:05 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На территории Калуги задержали сторонника нацбатальона "Азов"*, который готовился к совершению террористического акта. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ РФ.

Фото: CreativeCommons

По данным ведомства, гражданин РФ, который хотел уехать на Украину и сражаться на стороне Киева, планировал осуществить теракт на объекте критической инфраструктуры, однако его удалось вовремя остановить.

Отмечается, что мужчина самостоятельно связался с украинским военизированным формированием, а затем стал готовиться к выполнению поставленной перед ним задачи.

Как пояснили в ФСБ, задержанный является жителем Калужской области. Установлено, что мужчина оборудовал тайник, где хранил элементы взрывчатки и средства связи для переписки со спецслужбами Украины. Гражданина РФ обвиняют в подготовке к государственной измене.

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.