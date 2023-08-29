Круизный лайнер с тысячами пассажиров врезался в нефтяной танкер на Майорке

0:59 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Круизный лайнер Britannia, который перевозил несколько тысяч пассажиров, при шторме врезался в нефтяной танкер в Испании, передаёт Sky News.

Фото: CreativeCommons

В материале сказано, что авария произошла на Майорке. Предварительно, нескольким пассажирам понадобилась медпомощь, у них диагностировали травмы.

Как подчеркнул представитель компании-оператора корабля Britannia, ЧП не удалось избежать из-за плохой погоды.

В иностранных СМИ активно распространяют видеокадры с момента аварии, на которых продемонстрирован разрыв швартовых тросов круизного лайнера на фоне порывистого ветра. После этого корабль столкнулся с танкером.

Отмечается, что Britannia вышла 18 августа из Саутгемптона для совершения двухнедельного круиза в Средиземном море. Это судно вмещает свыше трёх тысяч пассажиров, а также экипаж численностью более тысячи человек.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.