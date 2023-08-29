Круизный лайнер Britannia, который перевозил несколько тысяч пассажиров, при шторме врезался в нефтяной танкер в Испании, передаёт Sky News.
В материале сказано, что авария произошла на Майорке. Предварительно, нескольким пассажирам понадобилась медпомощь, у них диагностировали травмы.
Как подчеркнул представитель компании-оператора корабля Britannia, ЧП не удалось избежать из-за плохой погоды.
В иностранных СМИ активно распространяют видеокадры с момента аварии, на которых продемонстрирован разрыв швартовых тросов круизного лайнера на фоне порывистого ветра. После этого корабль столкнулся с танкером.
Отмечается, что Britannia вышла 18 августа из Саутгемптона для совершения двухнедельного круиза в Средиземном море. Это судно вмещает свыше трёх тысяч пассажиров, а также экипаж численностью более тысячи человек.
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