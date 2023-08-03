Российские туристы потянулись в Испанию

2:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

Европейские страны по-прежнему привлекают российских туристов, о чем свидетельствует значительный рост числа туристов, прибывших в Испанию в первом квартале 2023 года. Ограничительные меры и санкции не помешали российским путешественникам найти желаемые направления за рубежом.

Фото: pixabay.com

По данным Turespaña, число российских туристов, прибывших в Испанию в первом квартале 2023 года, выросло на 88% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составило почти 78 000 человек. Хотя этот показатель ещё далек от благополучных результатов 2019 года, когда Испания приняла 1,3 млн российских туристов, он отражает перспективную тенденцию развития туристической отрасли.

Туроператоры, опрошенные Ассоциацией туроператоров России (АТОР), также подтвердили тенденцию роста интереса российских путешественников к Испании. Так, например, компания PAC Group сообщила о трех-четырехкратном увеличении спроса по сравнению с предыдущим годом.

Особенно популярным остается пляжный отдых: такие регионы, как Коста-Брава, Марбелья и Майорка, привлекают значительное число туристов. Кроме того, набирают популярность экскурсионные поездки по городам, среди которых лидирует Барселона, за ней следуют Валенсия и Мадрид.

Многие туристы предпочитают путешествовать с остановкой в Стамбуле, чтобы добраться до места назначения в Испании.

Несмотря на затянувшиеся последствия пандемии, привлекательность Испании как туристического направления остается высокой. Туристы, желающие провести недельный пляжный отдых в Испании, проживая в отелях категории 2-3 звезды, с датами вылета в конце августа, могут рассчитывать на сумму около 280-290 тыс. руб. на двоих, включая авиаперелет с промежуточными посадками.

Стоит напомнить, что прямых авиарейсов в Испанию из России сейчас нет - ещё весной 2022 года ЕС по политическим мотивам запретил пролёт российской пассажирской авиации в своём небе. РФ ответила на этот враждебный шаг абсолютно зеркально.

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🇪🇸 Как уехать из России в Испанию в 2023?