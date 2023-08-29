Глава СПЧ Фадеев призвал МИД защитить пару из России, избитую в Киргизии

Председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев попросил сотрудников Министерства иностранных дел РФ принять меры по защите русской пары, на которую напали в Киргизии.

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Он также призвал МИД внимательно отнестись к полученным из Киргизии сведениям о насилии в отношении граждан России. Соответствующее заявление Фадеева опубликовано в Telegram-канале Совета. Глава СПЧ напомнил, что россиян избили в Киргизии в начале августа.

Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой видно, как неизвестные набросились на пару из России в одном из киргизских ресторанов. Предварительно, местные правоохранители не приняли никаких мер после этого инцидента.