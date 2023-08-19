В одном из ресторанов столицы Киргизии местные русофобы набросились на пару из России. Видео инцидента, который произошёл в Бишкеке, появилось в Telegram-каналах.
Пьяные амбалы, увидев русских людей за столиком, начали начали громко высказывать оскорбления в адрес славян и россиян, в частности.
Происходящее стала снимать на видео супруга потерпевшего. После этого один из киргизов набросился с кулаками на мужчину.
Отмечается, что теперь пара боится выйти из дома, так как в их адрес поступают сообщения-угрозы о расправе. Местная полиция к решению конфликта не приняла никаких шагов.
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