Минобороны: два украинских БПЛА уничтожены над Тульской областью

0:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ) в небе над Тульской областью.

Фото: "Russian surface-to-air missile system S-300 PMU2 Favorit. Комплекс С-300 ПМУ2 Фаворит." by Peer.Gynt is licensed under CC BY-SA 2.0.

Информацию об этом подтвердили в Минобороны РФ. По данным ведомства, утром 29 августа Киев пытался осуществить атаку на российские объекты с помощью двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолётного типа.

"БПЛА были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Тульской области", — подтвердили в МО России.

В понедельник, 28 августа, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении украинского дрона, который был направлен на российскую столицу.