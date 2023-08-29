Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ) в небе над Тульской областью.
Информацию об этом подтвердили в Минобороны РФ. По данным ведомства, утром 29 августа Киев пытался осуществить атаку на российские объекты с помощью двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолётного типа.
"БПЛА были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Тульской области", — подтвердили в МО России.
В понедельник, 28 августа, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении украинского дрона, который был направлен на российскую столицу.
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