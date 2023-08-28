Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), направленный на столицу России.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, дрон был ликвидирован рядом с Люберцами. Как пояснил градоначальник, в результате инцидента, предварительно, никто не пострадал. Он добавил, что инфраструктура не повреждена.
"Сегодня силами ПВО в районе Люберец уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве", — подчеркнул Собянин в Telegram-канале.
Пресс-служба Минобороны РФ подтвердила эти данные. По информации ведомства, попытку атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Москву пресекли в 04:30.
Ночью 26 августа средства ПВО России уничтожили летевший к Москве дрон в Истринском районе.
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