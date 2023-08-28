Собянин: силы ПВО уничтожили летевший к Москве беспилотник в районе Люберец

0:52 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), направленный на столицу России.

Фото: "Russian surface-to-air missile system S-300 PMU2 Favorit. Комплекс С-300 ПМУ2 Фаворит." by Peer.Gynt is licensed under CC BY-SA 2.0.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, дрон был ликвидирован рядом с Люберцами. Как пояснил градоначальник, в результате инцидента, предварительно, никто не пострадал. Он добавил, что инфраструктура не повреждена.

"Сегодня силами ПВО в районе Люберец уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве", — подчеркнул Собянин в Telegram-канале.

Пресс-служба Минобороны РФ подтвердила эти данные. По информации ведомства, попытку атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Москву пресекли в 04:30.

Ночью 26 августа средства ПВО России уничтожили летевший к Москве дрон в Истринском районе.