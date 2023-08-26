В Подмосковье уничтожили украинский БПЛА. В аэропортах введён план "Ковёр"

На подлёте к Москве в Истринском районе уничтожен беспилотник, сообщил мэр столицы России Сергей Собянин.

Фото: "Moscow-City. Night" by Sergei_41 is licensed under CC BY 2.0.

Согласно информации, украинский БПЛА сбили силами противовоздушной обороны.

"Сегодня ночью силами ПВО на подлёте к Москве в Истринском районе уничтожен беспилотник. Предварительно пострадавших и разрушений нет", — сообщил мэр Москвы в своём Telegram-канале.

На месте работают все необходимые экстренные службы, добавил Собянин.

Кроме того, в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержаны по меньшей мере 24 авиарейса, восемь отменены. Введён так называемый план "Ковёр". который предполагает временный запрет на вылет и прилёт самолётов.

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