На подлёте к Москве в Истринском районе уничтожен беспилотник, сообщил мэр столицы России Сергей Собянин.
Согласно информации, украинский БПЛА сбили силами противовоздушной обороны.
"Сегодня ночью силами ПВО на подлёте к Москве в Истринском районе уничтожен беспилотник. Предварительно пострадавших и разрушений нет", — сообщил мэр Москвы в своём Telegram-канале.
На месте работают все необходимые экстренные службы, добавил Собянин.
Кроме того, в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержаны по меньшей мере 24 авиарейса, восемь отменены. Введён так называемый план "Ковёр". который предполагает временный запрет на вылет и прилёт самолётов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Работино — небольшое село в Запорожской области, ВСУ хотят непременно взять, а ВС РФ — отстоять. Для командиров с обеих сторон фронта оно стало сакральной целью.