Оползень обрушился на монастырь Шиомгвиме (VI век) в Грузии

1:10 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Оползень обрушился на средневековый монастырь Шиомгвиме в Грузии. Очевидцы в социальных сетях сообщили, что монастырь буквально засыпало значительным количеством земли, причинив ему существенный ущерб. Стихия практически поглотила монастырь, и до сих пор неясно, оказались ли какие-либо люди в ловушке под обломками. Некоторым посетителям повезло, что они покинули этот район до того, как произошел оползень. Власти, включая спасателей и сотрудников полиции, тут же были направлены на место происшествия для оценки ситуации.

Фото: search Creative Commons

Монастырь Шиомгвиме расположен в узком известняковом ущелье на северном берегу реки Мтквари, примерно в 30 километрах от Тбилиси, столицы Грузии. Монастырь имеет историческое значение, его истоки восходят к VI веку, когда он был основан монахом Шио. Этот монах был в числе тринадцати ассирийских отцов, прибывших в Грузию в качестве христианских миссионеров. Со временем известность монастыря росла, и в конце того же столетия в нем проживало более двух тысяч монахов.

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Шио-Мгвимский монастырь