В Купчино пожарный отомстил отвергнувшей его девушке гранатой в подъезде

1:23 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Купчино местные жители обнаружили страйкбольную гранату, прикрепленную к окну в подъезде здания на Благодатной улице. Граната была оставлена там мужчиной, который пытался привлечь внимание девушки. Об этом инциденте сообщил Telegram-канал 112.

Фото: search Creative Commons

Мужчина, который оказался бывшим любовником, оставил девушке тревожное сообщение вместе с предметом, похожим на боеприпасы. В сообщении содержалась записка "Граната для Оли. Прежде чем дергать за кольцо, прочитайте инструкцию в интернете РГ2S противопехотная."

Прибыв на место происшествия, полиция установила предполагаемого адресата сообщения. Девушка призналась, что ранее получала необычные подарки от поклонника, который настаивал на близком общении и не принимал отказов.

Выяснилось, что обиженным поклонником оказался 39-летний мужчина, работающий в пожарной службе. Он признался правоохранительным органам, что его сильные чувства заставили его вести себя безрассудно, зайдя слишком далеко в своих попытках ухаживать за девушкой, поэтому и оставил в подъезде страйкбольную гранату.

Источники местных СМИ сообщили, что мужчина был ненадолго задержан для дальнейшего расследования, но позже он был освобожден.

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