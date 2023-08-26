В Купчино пожарный отомстил отвергнувшей его девушке гранатой в подъезде

В Купчино местные жители обнаружили страйкбольную гранату, прикрепленную к окну в подъезде здания на Благодатной улице. Граната была оставлена там мужчиной, который пытался привлечь внимание девушки. Об этом инциденте сообщил Telegram-канал 112.
Мужчина, который оказался бывшим любовником, оставил девушке тревожное сообщение вместе с предметом, похожим на боеприпасы. В сообщении содержалась записка "Граната для Оли. Прежде чем дергать за кольцо, прочитайте инструкцию в интернете РГ2S противопехотная."
Прибыв на место происшествия, полиция установила предполагаемого адресата сообщения. Девушка призналась, что ранее получала необычные подарки от поклонника, который настаивал на близком общении и не принимал отказов.
Выяснилось, что обиженным поклонником оказался 39-летний мужчина, работающий в пожарной службе. Он признался правоохранительным органам, что его сильные чувства заставили его вести себя безрассудно, зайдя слишком далеко в своих попытках ухаживать за девушкой, поэтому и оставил в подъезде страйкбольную гранату.
Источники местных СМИ сообщили, что мужчина был ненадолго задержан для дальнейшего расследования, но позже он был освобожден.
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